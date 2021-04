Was hat zu Willi Herrens (✝45) plötzlichem Tod geführt? Der beliebte Reality-TV-Star war am Dienstag reglos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Doch jede Hilfe kam zu spät – der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Angeblich soll er an einer Überdosis gestorben sein. Dies ist bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Nun soll eine Obduktion Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Wie RTL berichtet, heißt es in einem Statement der Staatsanwaltschaft gegenüber des Senders: "Zum sicheren Ausschluss eines Fremdverschuldens hat die Staatsanwaltschaft das Institut für Rechtsmedizin in Köln mit der Obduktion des Leichnams beauftragt." Vor morgen sei aber nicht mit einem vorläufigen Ergebnis zu rechnen. Um die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen und seiner Angehörigen zu berücksichtigen, werde es zudem keine Auskünfte zu den konkreten Todesumständen geben, "sondern lediglich, ob sich nach der Obduktion und gegebenenfalls weiteren Untersuchungen konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben haben oder nicht", heißt es in der Erklärung weiter.

Willis plötzlicher Tod überraschte nicht nur seine Fans, sondern auch viele Promis. "Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in deinem Leben", schrieb beispielsweise der Ballermann-Star Mickie Krause (50) auf Instagram.

