Diese beiden haben sich offenbar gefunden! Für Mickie Krause (50) war die Let's Dance-Reise am Freitag vorbei. Der Sänger und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev mussten die Show in der sechsten Sendung verlassen. Besonders leid scheint das seiner Mitstreiterin Valentina Pahde (26) zu tun: Die Schauspielerin scheint ihren Kompagnon nämlich schon jetzt zu vermissen. Sie würdigt ihn daher auf eine ganz besondere Art und Weise. Als Mickie-Double posiert sie zusammen mit dem Schlagersänger hinter den Kulissen der Tanzshow für die Kamera.

Das Bild, das Mickie und sie zeigt, teilt Valentina nun auf Instagram: Der Entertainer sitzt auf einem mausgrauen Sofa, während die GZSZ-Beauty grinsend davor posiert. Beide tragen die auffällige Zottel-Perücke, die bei Mickies Auftritten zu seinem Markenzeichen geworden ist. Unter das Foto hat die 26-Jährige liebevolle Abschiedsworte gepackt: "Du fehlst uns jetzt schon! Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Genieß die freie Zeit und hoffentlich bis bald!"

Das witzige Bild kommt bei ihren Fans super an. Auch zahlreiche prominente Namen finden sich in der Kommentarspalte. So schickt Ruth Moschner (45) etwa viele lachende Emojis, während Ricardo Simonetti nicht nur Ähnlichkeit zu Mickie sieht: "Du siehst aus wie Lisa Rinna!"

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentina Pahde, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Anzeige

Getty Images Lisa Rinna, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de