Kimberley Walsh (39) kann es kaum erwarten, ihren Nachwuchs bald in den Armen zu halten! Vergangenen Dezember gaben die Girls Aloud-Sängerin und ihr Mann Justin Scott bekannt, dass sie erneut Eltern werden: Das Paar erwartet bereits sein drittes Kind. Seit der Verkündung sind Babybauch-Pics der Mutter allerdings eine echte Seltenheit. Umso mehr dürfen sich Kimberleys Fans nun freuen: Sie präsentiert jetzt ganz stolz ihren Babybauch im Netz!

Auf Instagram teilt die 39-Jährige nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Körpermitte in Szene setzt. In einem geblümten Kleid bringt sie dabei ihre Rundungen perfekt zur Geltung. Unter dem Beitrag verrät die Britin ihrer Community auch, dass sie inzwischen bereits in der 33. Schwangerschaftswoche ist. Neben Kimberleys Fans sind auch ihre Kollegen von dem Foto restlos begeistert. "Wunderschönes Mädchen", schreibt beispielsweise die Geordie Shore-Darstellerin Vicky Pattison (33).

Auch das Geschlecht des kleinen Sonnenscheins haben die Eltern ihren Followern bereits verraten. Ihre beiden Söhne dürfen sich schon bald über ein drittes Brüderchen freuen. Der Musikerin selbst sei das Geschlecht allerdings vollkommen egal gewesen. "Ganz ehrlich, in dieser Phase und in meinem Alter wünsche ich mir einfach nur ein gesundes Baby", erklärte die 39-Jährige vergangenen Monat im Gespräch mit OK!.

Getty Images Justin Scott und Kimberley Walsh in London, 2017

Kimberley Walsh, Sängerin

Kimberley Walsh, Sängerin

