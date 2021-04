Tiger Woods (45) meldet sich auf Social Media zurück! Erst vor wenigen Wochen erlitt der Stargolfer einen schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unglück zog sich der Profisportler mehrere Trümmerbrüche an seinem rechten Waden- und Schienbein zu und musste sofort notoperiert werden. Mittlerweile durfte der zweifache Vater das Krankenhaus wieder verlassen und scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Im Netz teilte Tiger nun ein erstes Bild von sich nach dem Horror-Crash!

Via Instagram veröffentlichte Tiger nun den ersten lang ersehnten Schnappschuss von sich nach seinem Unfall. Zwar mit Krücken und einer dicken Schiene am Bein, aber dafür mit einem umso zufriedeneren Lächeln auf den Lippen grinst der 45-Jährige auf dem Golfplatz stehend in die Kamera. Mit an seiner Seite ist auch eine süße Fellnase. "Es ist schön, einen so treuen Reha-Partner zu haben, den besten Freund eines Mannes", schwärmte Tiger von dem niedlichen Vierbeiner.

Auch Tigers Fans sind völlig aus dem Häuschen, den Golfer wieder bei seinem zweiten Zuhause – dem Golfplatz – zu sehen. "Wow, du machst das super. Werde schnell wieder gesund!" oder "Ayyy, schön dieses Lächeln zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute!" lauten nur zwei der zahlreichen Genesungswünsche unter dem Beitrag.

Getty Images Tiger Woods, Profigolfer

Getty Images Tiger Woods, Sportler

Getty Images Tiger Woods im November 2020

