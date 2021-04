Günther Jauch (64) muss offenbar immer noch das Bett hüten! Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass sich der Moderator mit dem Coronavirus infiziert hat und sich deshalb in Quarantäne befindet. Aus diesem Grund musste der Entertainer seine wöchentliche Samstagabendshow Denn sie wissen nicht, was passiert an der Seite von Thomas Gottschalk (70) und Barbara Schöneberger (47) bereits zweimal absagen. Ein Blick in den Kalender zeigt, dass Günthers 14-tägige Isolation inzwischen eigentlich vorüber sein dürfte – seine Sendung musste er aber erneut absagen!

Wie RTL-Sprecher Frank Rendez gegenüber DWDL verriet, werde Jauch auch in dieser Woche die Unterhaltungssendung verpassen. Damit ist er beim großen Staffelfinale nicht anwesend. Der Grund: Der 64-Jährige habe noch immer mit den Folgen seiner Viruserkrankung zu kämpfen. Vollkommen fit scheint der gebürtige Münsteraner also noch nicht zu sein – doch wer springt heute Abend für ihn ein? Den Ersatzmoderator hat der Sender bislang noch nicht bekannt gegeben.

Trotz des Fehlens von Günther kommt die Sendung bei den Zuschauern aber weiterhin gut an – das besagen jedenfalls die aktuellen Quoten. Doch das ist vielleicht kein Wunder, immerhin haben sich die Verantwortlichen für den Ausfall des Talkmasters etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das Publikum wurde von acht Promi-Damen durch den Abend geführt. Zusätzlich wurde Jauch per Video zugeschaltet und gab ein kurzes Update zu seinem Zustand.

Revierfoto Moderator Günther Jauch

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Michael Wendler, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch

Getty Images Günther Jauch, Moderator

