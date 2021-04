Jessica Paszka (31) kehrt zurück zu ihrem alten Look! Aktuell befindet sich die ehemalige Bachelorette im Schwangerschaftsendspurt. Am 6. Mai soll das erste Kind der Beauty und ihres Partners Johannes Haller (33) das Licht der Welt erblicken. Als Geburtsvorbereitung trennte sich die Influencerin kürzlich von ihren geliebten Haar-Extensions. Doch mit der Typveränderung konnte sie wohl einfach nicht leben: Jessica hat ihre Extensions nun wieder drin!

Auf Instagram kündigte die TV-Bekanntheit an: "Die alte Jessi ist back". Dabei fuhr sie mit ihren Fingern durch ihre plötzlich wieder langen, glatten Haare. "Ich habe es nicht ausgehalten, ich konnte mich nicht mehr anschauen und jetzt fühle ich mich wieder. Ich konnte es nicht lassen", erklärte die baldige Mama ihren Fans. Ihre Lieblingsfriseurin aus Deutschland habe ihr die Extensions nach Ibiza zugeschickt, die ihr ein Friseur vor Ort ansteckte. "Ich bin ziemlich happy mit dem Ergebnis", freute sich die 31-Jährige.

Jessicas Follower dürfen sich offenbar noch weiterhin über jede Menge Updates von der Schwangeren freuen. Sie plane noch nicht, in Babypause zu gehen. "Ich fühle mich fit, habe noch Lust zu posten und mit euch zu kommunizieren", stellte sie klar. Sie wolle in die Babypause verschwinden, sobald sie merkt, dass es losgeht. "Und dann melde ich mich, wenn ich mich danach fühle", kündigte der Web-Star an.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

