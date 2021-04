Damit hätten die Kandidatinnen wohl nicht gerechnet! Sabine, Meike, Alicia und Marlisa haben sich mit ihren Partnern auf eine abenteuerliche Reise eingelassen: Auf Temptation Island wollen die vier Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen. Zwölf heiße Single-Männer und -Frauen sollen den Teilnehmern dabei mächtig einheizen – besonders die Damen nehmen ihre Aufgabe offenbar sehr ernst. Dass die Verführerinnen aber derart rangehen, hätten die vergebenen Frauen nicht erwartet, wie sie Promiflash jetzt erzählten!

"Als ich die Verführerinnen zum ersten Mal in Action gesehen habe, dachte ich mir nur: 'Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe.' Und trotzdem war ich von den Verführerinnen geschockt", berichtete Marlisa im Interview mit Promiflash. Sie habe nicht damit gerechnet, dass es in der Männer-Villa so schnell zur Sache geht. Diese Auffassung teilt auch Sabine: "Das ist erst der Anfang der zwei Wochen. Wenn es jetzt dort schon so krass abgeht – was wird da dann noch alles passieren?"

Kandidatin Alicia brachte das Verhalten der Verführerinnen sogar in einen inneren Konflikt. Eigentlich sei sie nämlich immer dafür, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen – in diesem Fall falle es ihr aber schwer, neutral zu bleiben. "Für mich persönlich ist es sehr gewagt, wie diese Girls sich geben – vor allem in dem Alter. Ich kann mich damit gar nicht identifizieren", gab sie zu.

