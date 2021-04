Phoebe Dynevor (26) und Pete Davidson (27) daten sich tatsächlich! Wochenlang kursierten Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen der Bridgerton-Darstellerin und dem Comedian. Der Amerikaner machte selbst immer wieder Andeutungen, dass er vergeben sei. Zudem haben beide dieselbe Kette bei öffentlichen Auftritten getragen. Kürzlich soll Pete für die Britin dann sogar nach London geflogen sein. Und tatsächlich: Die zwei Turteltauben wurden jetzt zusammen gesichtet!

Am Sonntag wurden die beiden von Paparazzi in der Nähe von Manchester erwischt. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirken sie sehr vertraut und glücklich miteinander. Zunächst wurden sie bei einem gemeinsamen Besuch im Supermarkt gesehen. Weitere Aufnahmen zeigen Phoebe und Pete eng umschlungen bei einem gemütlichen Spaziergang in der Natur. Dabei halten die zwei Turteltauben sogar Händchen! Ob sie damit die Gerüchte um eine mögliche Beziehung wohl bestätigen?

Der "Saturday Night Life"-Star weist mittlerweile bereits eine beachtliche Liste an Verflossenen auf – darunter Kate Beckinsale (47), Ariana Grande (27) und Kaia Gerber (19). Mit der 26-Jährigen scheint er es allerdings wirklich ernst zu meinen. Das plauderte zumindest ein Freund des Amerikaners vor wenigen Tagen gegenüber People aus. Dem Insider zufolge sollen die beiden "wirklich ineinander verliebt sein".

Getty Images Phoebe Dynevor, bekannt aus "Bridgerton"

Getty Images Pete Davidson bei der Premie von "The Dirt"

Getty Images Schauspielerin Phoebe Dynevor bei den EE British Academy Film Awards, 2021

