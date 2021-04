Was läuft zwischen Pete Davidson (27) und Phoebe Dynevor (25)? Seit Ende März halten sich Gerüchte, der "Saturday Night Life"-Star würde die Bridgerton-Darstellerin daten. Ein Augenzeuge will die beiden turtelnd und Händchen haltend bei einem Spaziergang gesichtet haben. Weder der Comedian noch die schöne Schauspielerin hatten sich bislang zu den Liebesspekulationen geäußert – nun scheint Pete die Gerüchte um ihn und die 25-Jährige jedoch endlich zu bestätigen!

Wie Hollywood Life berichtet, stand der Komiker Studenten der Marquette Universität jetzt in einem Zoom-Call Rede und Antwort – und verriet dabei auf Nachfrage eines Fans nicht nur, für welche Promi-Dame er schwärmt, sondern auch, dass er mit dieser bereits in einer Beziehung ist: "Ich bin mit meinem Celebrity-Crush zusammen", erklärte er mit breitem Grinsen. Auch wenn er damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Phoebe anspielte, ließ er den Namen der Beauty in dem Gespräch nicht fallen.

Während Pete in New York wohnt, lebt Phoebe derzeit noch in ihrer britischen Heimatstadt Altrincham – das soll für die beiden aber kein großes Problem darstellen. Ein Insider hatte vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly behauptet: "Zwischen den beiden läuft es immer noch bestens, obwohl sie keine Zeit miteinander verbringen können."

Instagram / petedavidsons Pete Davidson, Comedian

Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019

