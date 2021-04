Die Promis unter Palmen-Siegerin 2021 steht fest! Das Reality-TV-Format lief dieses Jahr ganz anders als geplant. Bereits die Auftaktfolge der Show sorgte aufgrund eines Homophobie-Eklats für Kontroversen. Doch als vergangene Woche Kandidat Willi Herren (✝45) plötzlich verstarb, entschloss sich Sat.1 dazu, die Ausstrahlung ganz zu beenden. Dennoch wurde jetzt im Netz der Sieger der Sendung, die bereits vor Wochen abgedreht wurde, enthüllt: Giulia Siegel (46) ist die Gewinnerin von "Promis unter Palmen" 2021!

Das hat Sat.1 jetzt via Instagram preisgegeben. Damit endet offiziell die zweite Staffel von "Promis unter Palmen". Trotz des Abbruchs der Ausstrahlung müssen die Kandidaten um Melanie Müller (32), Emmy Russ (21), Calvin Kleinen und Co. nicht auf ihre finanzielle Vergütung verzichten. Auch die Siegerprämie von 100.000 Euro werde an Giulia "vollständig ausgezahlt", heißt es in einem offiziellen Statement von Sat.1.

Die Gewinnsumme hatte Giulia jedoch keineswegs vor Augen, als sie sich zur "Promis unter Palmen"-Teilnahme entschloss, erklärte sie im Interview mit Promiflash. "Ich war zufrieden mit meiner Gage und ich habe kein einziges Mal an das Preisgeld gedacht", stellte die DJane ihre Haltung dar, mit der sie an dem Reality-TV-Format mitwirkte.

SAT.1 Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Getty Images Giulia Siegel, DJane

