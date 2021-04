Wie war es für Rachel Bilson (39), ihren Serienkollegen zu daten? Die Schauspielerin fand am Set der US-Produktion O.C. California die Liebe: Ihre Figur Summer verliebte sich in Seth, der von Adam Brody (41) verkörpert wurde – und auch fernab der Kameras funkte es schließlich zwischen den Stars. Bei ihrer Trennung 2006 blickten sie auf drei gemeinsame Jahre zurück. Diese lässt Rachel nun in einem Interview Revue passieren.

Rückblickend erinnert sich die US-Amerikanerin an eine schöne Zeit mit ihrem Set-Partner: "Das mit jemanden zu machen, der dasselbe erlebt und diese Art der Unterstützung zu erfahren, war super. Ich bin dankbar, dass ich das hatte", schildert sie gegenüber Nylon. Es sei eine einmalige Erfahrung gewesen und sie freue sich sehr, das mit Adam damals teilen zu können.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde Rachel zudem gefragt, ob sie sich vorstellen könne, bei einem Reboot der Serie mitzuwirken. "Ich würde sagen, wenn sie es jemals machen würde, wäre ich dabei", offenbart sie zur Freude ihrer Fans. Allerdings habe sie Zweifel an einer Fortsetzung, da sie sich nicht vorstellen könne, wie man die Storyline fortsetzen sollte.

Anzeige

Getty Images Rachel Bilson und Adam Brody im September 2003 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Rachel Bilson im Januar 2020

Anzeige

Instagram / rachelbilson Rachel Bilson und Adam Brody im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de