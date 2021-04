Sabrina Mina führt wohl etwas im Schilde! Die 5 Senses for Love-Kandidatin geriet in der Show mit Mitstreiterin Yma Louisa aneinander – die OnlyFans-Bekanntheit hatte nämlich über die angeblich piepsige Stimme der Blondine gelästert. Verständlich also, dass die beiden Teilnehmerinnen nicht allzu gut aufeinander zu sprechen sind. Nun hat Sabrina gegenüber Promiflash verraten, dass sie vorhat, bald bezüglich Yma auszupacken!

Im Interview mit Promiflash warf die 29-Jährige ihrer Mitkandidatin vor, berechnend zu sein. "Durch ihren Job weiß sie genau, was sie tun muss, um Aufmerksamkeit zu erregen", erzählte die Beauty und spielte damit auf Ymas Tätigkeit auf der Erotikplattform OnlyFans an. Außerdem machte die Kosmetikerin eine mysteriöse Ankündigung: "Der Zeitpunkt wird kommen, an dem ich mich dazu äußern werde und dann lasse ich die Bombe platzen." Was genau sie meint, ließ Sabrina offen.

Bereits zuvor hatte Sabrina sich im Gespräch mit Promiflash kritisch gegenüber der Brünetten geäußert – sie sei entsetzt darüber gewesen, dass diese derart über ihre Stimme gelästert hatte. "Sie möchte Anerkennung für ihren Job und nicht verurteilt werden, kommt aber nicht mit meiner Stimme klar und verurteilt mich dafür – das ist ein Widerspruch in sich", fand sie.

