Spielt für Maddy Nigmatullin (25) das Alter eine Rolle? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist seit wenigen Monaten mit dem Tänzer Marvin Conen zusammen. Er ist 22 Jahre alt und damit drei Jahre jünger als sie. Der Altersunterschied scheint für die Influencerin aber kein Problem zu sein – denn Marvin passt damit voll und ganz in ihr Beuteschema: Maddy steht auf jüngere Typen!

In einem YouTube-Video erzählte die Kölnerin: "Die, die mir schon länger folgen oder die, die mich kennen, wissen eigentlich, dass schon immer mein Geschmack so ist, dass ich auf Jüngere [...] stehe." Bisher hätte sie nur einen Partner gehabt, der älter war als sie. "Aber ansonsten waren meine Ex-Freunde in meinem Alter oder vielleicht ein, zwei, drei Jahre jünger als ich", fasste Maddy zusammen. Solange man sich liebt und glücklich miteinander ist, spielt das Alter in ihren Augen keine Rolle.

Dass die Beauty eher jüngere oder gleichaltrige Partner bevorzugt, hat einen bestimmten Grund. "Ich komme irgendwie mit welchen, die in meinem Alter sind, besser klar, weil die dann auch eher meinen Humor verstehen und genauso crazy drauf sind wie ich", erklärte Maddy in dem Clip noch ein bisschen genauer.

