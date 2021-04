Schon bald beginnt es wieder, das intrigante Spiel um die Throne. Seit zwei Jahren warten Game of Thrones-Fans mittlerweile sehnsüchtig auf einen Ableger der so erfolgreichen Fantasy-Show. Mit "House of the Dragon" nahm das Konzept für ein erstes Prequel im vergangenen Jahr schließlich so langsam Gestalt an. Nun geht es allerdings so richtig los: Die Produktion der zehn Folgen umfassenden Show hat begonnen!

Das verkündete der Sender HBO unter anderem auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie "Game of Thrones". "Das Feuer wird regieren", steht dort unter einem Bild, das die Hauptdarsteller des Prequels an Tischen sitzend in einem mit Parkett ausgelegten Saal zeigt. In etwa zeitgleich wurde ein "House of the Dragon"-Account ins Leben gerufen, der eine Handvoll Schnappschüsse der Schauspieler zeigt. Neben Matt Smith (38) und Olivia Cooke (27) werden unter anderem auch Emma D'Arcy und Paddy Considine (47) in der Show zu sehen sein. Die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr beginnen, ein genauer Termin wurde noch nicht festgesetzt.

"House of the Dragon" wird sich um die Geschichte der Familie Targaryen drehen, weitere inhaltliche Details sind bislang nicht bekannt. Spekuliert wird derzeit allerdings über den Drehort: Der Daily Mail zufolge soll am Strand von Cornwall ein Filmset aufgebaut worden sein. So sei unter anderem eine hölzerne Hütte errichtet worden, andernorts entstanden mittelalterlich anmutende Gemäuer.

Instagram / gameofthrones Produktionsbeginn zum "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon"

Getty Images Matt Smith, Schauspieler

Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

