Schon im August müssen sich die Fans endgültig von The Walking Dead verabschieden. Dann läuft nämlich die elfte und definitiv letzte Staffel an. Lebewohl zu lieb gewonnenen Charakteren zu sagen, ist für die Zuschauer der Zombieserie allerdings nichts Neues. Aber was wurde aus den Darstellern, deren "The Walking Dead"-Figuren den Serientod gestorben sind? Viele haben sich anderen Projekten gewidmet. Der neueste Film von Glenn-Darsteller Steven Yeun (37) wurde zum Beispiel gerade erst mit einigen Oscars ausgezeichnet.

