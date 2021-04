Entsteht da noch was zwischen den beiden? Bei 5 Senses for Love suchen die Kandidaten nach der großen Liebe – bekommen einander aber zunächst nicht zu Gesicht! Auch Nadja und der Reality-TV-erfahrene René (30) versuchten in der Show ihr Glück. Der ehemalige Are You The One?-Kandidat ging sogar auf die Knie und machte der schönen Brünetten einen Antrag – ohne Erfolg! Promiflash verrieten die zwei, dass sie sich trotzdem unbedingt wiedersehen wollten.

Der TV-Antrag sei ihr einfach zu schnell gegangen, erzählte Nadja im Promiflash-Interview. Dennoch seien sie beide mit ihrer Teilnahme an der Flirtshow sehr zufrieden gewesen – und vor allem mit ihrer Auswahl! Nach dem Dreh war nämlich noch lange nicht Schluss, erinnerte sich der attraktive Grazer: "Für mich war die Geschichte nach dem Korb noch nicht zu Ende geschrieben. Ich wollte einfach ein Bild zu Nadja haben." Und auch die noch nicht heiratswillige Mutter eines Kindes gab zu, dass es noch ein romantisches Nachspiel mit René gab: "Für uns beide war das Experiment nach der letzten Folge noch nicht vorbei. Wir wollten uns unbedingt wiedersehen."

Und die beiden sind nicht die Einzigen, für die die Flirtreise nach einem scheinbaren Misserfolg vor der "5 Senses for Love"-Kamera weiterging: Matin Looden und Angie Teubner wurden in der Sendung von ihren Dates abserviert – und trösteten sich offenbar gegenseitig! Von einem Insider erfuhr Promiflash, dass die beiden nach der Show sogar eine Beziehung führten.

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidatin Nadja

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat René

5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date, Sat.1 Die "5 Senses for Love"-Singlemänner

