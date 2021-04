Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) haben große Neuigkeiten. Kurz nachdem die Turteltauben im August 2020 ihre Liebe offiziell gemacht hatten, zogen sie auch schon zusammen in eine Wohnung in Berlin. Doch nun verschlägt es den Moderator und seine schwangere Freundin in Yeliz' alte Heimat Hannover. Denn die einstige Bachelor-Kandidatin will, dass ihr Nachwuchs in der Nähe ihrer Familie groß wird. "Ich finde es einfach schöner, wenn auch meine Mutter da ist und sie mir helfen kann. Ich möchte auch, dass sie so viel wie möglich von ihrem Enkelkind mitbekommt", verriet sie nun auf Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de