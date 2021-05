Bethenny Frankel (50) gibt weitere Details über ihren Liebsten preis! Nach der langwierigen Scheidung von ihrem Ex-Mann Jason Hoppy will der The Real Housewives of New York City-Star ihr Liebesleben eigentlich privat halten, wie sie in einem früheren Interview erklärte. Doch Ende März kam dann der Wendepunkt: Die TV-Bekanntheit gibt überraschend die Verlobung mit ihrem neuen Partner Paul Bernon bekannt. Und jetzt plaudert Bethenny auch ihre Kennenlern-Story aus!

Gegenüber dem People-Magazin gesteht die 50-Jährige: "Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt", erinnert sich Bethenny und kommt aus dem Schwärmen von ihrem Verlobten gar nicht mehr heraus. "Ich war sehr glücklich, als ich ihn dann sah", strahlt sie im Interview. Anscheinend habe Paul sie direkt beim ersten Treffen vor knapp drei Jahren vom Hocker gehauen.

Paul ist etwa sieben Jahre jünger als die Beauty. Doch das scheint ihre Follower im Netz mehr zu stören als Bethenny selbst. Unter einem gemeinsamen Pic fragt eine kritische Userin nach seinem Alter – woraufhin die US-amerikanische Autorin eine sarkastische Antwort parat hat: "Er ist 12. Ich gehe in der nächsten Staffel [von The Real Housewives of New York City] ins Gefängnis."

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und Paul Bernon im August 2020

Instagram / bethennyfrankel Paul Bernon und Bethenny Frankel aufm Boot

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Star

