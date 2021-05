Rebel Wilson (41) schlägt auf einmal ganz ernste Töne an! Eigentlich ist die Schauspielerin dafür bekannt, auf Social Media stets gute Laune zu verbreiten. Selbst nach der Trennung von ihrem Ex Jacob Busch (29) zeigte sie sich stets mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Doch nun wandte sich Rebel mit einem sehr persönlichen und traurigen Thema an ihre Community: Sie hat Probleme bezüglich ihrer Fruchtbarkeit.

Zu einem nachdenklichen Foto auf Instagram schrieb die Pitch Perfect-Darstellerin: "Ich habe heute schlechte Nachrichten bekommen und konnte sie mit niemandem teilen. Aber ich denke, ich muss sie irgendwem erzählen: An alle Frauen, die Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit haben – ich fühle mit euch." Damit will die Blondine wohl sagen, dass auch sie davon betroffen ist. Näher geht sie allerdings nicht darauf ein. Sie will aber trotzdem positiv bleiben. "Ich hoffe, dass hinter all den dunklen Wolken irgendwo ein Licht scheint", betonte sie.

Dass die 41-Jährige einen Kinderwunsch hat, hatte sie schon vor Monaten klar gestellt. Sie hatte sogar eine Fruchtbarkeitsklinik aufgesucht und ließ ein paar ihrer Eizellen einfrieren. "Weil – wie alle guten Karrierefrauen da draußen beachten sollten – wenn es etwas ist, was dich interessiert, ist es ein ziemlich guter Zeitpunkt, um es zu tun", hatte die 41-Jährige damals betont. Ob sie den Traum von einer Schwangerschaft nun endgültig aufgeben muss, bleibt abzuwarten.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

