Wie fühlt es sich an, hochschwanger zu sein? Das wollte jetzt Johannes Haller (33) wissen. Seine Verlobte Jessica Paszka (31) befindet sich aktuell im Schwangerschafts-Endspurt. Am 6. Mai sollen die einstige Bachelorette und der Yacht-Verleiher ihr erstes Baby bekommen. Doch bevor der große Tag kommt, wollte Johannes nun offenbar erfahren, wie es sich anfühlt, eine riesige Kugel vor sich her zu tragen: Dafür schnallte er sich einfach eine Wassermelone um den Bauch!

Auf Instagram teilte Johannes den ulkigen Clip, in dem er mit einer Wassermelone um den Bauch unterschiedliche Tätigkeiten ausführen möchte. Das Jackett geht schon mal nicht so leicht zu, auch aus dem Bett kommt er nicht von alleine. Der 33-Jährige kann sich nicht einmal bücken, geschweige den die Autotür zu machen! Nun kann sich der Reality-TV-Darsteller wohl umso besser vorstellen, welche Strapazen seine hochschwangere Frau durchmachen muss.

Doch trotz der Extra-Kilos geht es der werdenden Mama so kurz vor der Entbindung immer noch prächtig. "Das hätte ich nicht gedacht, dass man sich am Ende der Schwangerschaft so gut fühlen kann. Ich bin ja jetzt fast in der 40. Woche und ich mache alles wie vorher – bis auf Sport", erklärte Jessica Paszka ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit einer Wassermelone, 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Mai 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de