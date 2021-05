Jack Fincham ist wieder zu haben! 2018 gewann der britische Hottie zusammen mit seiner damaligen Freundin Dani Dyer (24) die UK-Version von Love Island! Doch das Liebesglück des Gewinnerpaares hielt nicht besonders lange an – knapp ein Jahr später war es schon wieder vorbei zwischen den beiden. Danach kam er mit Schauspielerin Chloe Brockett zusammen. Doch zuletzt kursierten einige Trennungsgerüchte über das attraktive Paar. Diese Spekulationen scheinen der Wahrheit zu entsprechen, wie Chloe ihren Fans nun persönlich bestätigte.

Ein Follower wollte im Rahmen einer Instagram-Fragerunde von der "The Only Way Is Essex"-Darstellerin wissen, ob sie single sei. "Ja, das bin ich", antwortete Chloe darauf kurz und knapp. Die beiden sollen schon kurz nach Jacks Trennung von Dani angefangen haben, einander zu daten – offiziell bestätigt wurde dies aber nie. Trotzdem fanden die Fans immer wieder Hinweise auf den Social-Media-Kanälen der beiden, dir für eine On-Off-Liaison sprachen.

Chloe wurde jüngst sogar vom "The Only Way Is Essex"-Set verbannt, weil sie die Corona-Auflagen brach, als sie Jack zu Hause besuchte. Ein weiterer User erkundigte sich, ob sie nun jemand anderen kennenlernen wolle. "Zur Zeit treffe oder date ich niemanden", erwiderte Chloe.

Chloe Brockett, TV-Star

Jack Fincham, 2021

Schauspielerin Chloe Brockett

