Sie teilen ihr Liebesglück: Yma Louisa bekam bei 5 Senses for Love einen romantischen Antrag von Marvin Osei. Dass er genau ihr Typ ist, merkte das Erotikmodel schnell – und das beruhte offensichtlich auf Gegenseitigkeit! Dass ihre TV-Liebesgeschichte auch im echten Leben weitergehen könnte, zeigte das Paar jetzt mit ihrem allerersten Pärchen-Selfie: Darauf ist ihnen die riesige Freude förmlich anzusehen.

Das Bild, das Yma mit dem Ex-Bachelorette-Boy zeigt, teilte die Beauty auf Instagram. "Ich bin unfassbar stolz auf mich, weil ich mich trotz so vieler Enttäuschungen in Beziehungen wieder einem Mann öffnen kann", schrieb sie unter den süßen Schnappschuss. Es sei zwar vielleicht verrückt, sich zu verloben, ohne sich vorher gesehen zu haben, aber sie wolle eben keine Chance auslassen.

Ihre Fans freuten sich wahnsinnig über den Einblick. "Ich kann es nicht erwarten und bin gespannt, wie es mit euch beiden weiter geht", schrieb eine Userin unter den Beitrag. Viele andere pflichteten ihr mit zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis bei.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Bekanntheit

