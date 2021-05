Liebe auf den ersten Blick, Hochzeit und Baby-News: Diese First Dates-Teilnehmer haben wirklich allen Grund zur Freude! 2019 begann die süße Lovestory von Marco und Tina im sogenannten Restaurant der Liebe der beliebten Kuppelshow mit Promikoch Roland Trettl (49). Nur ein Jahr später folgte die Verlobung vor laufender Kamera und eine Hochzeit. Doch es wurde noch süßer! Nachdem sie im November verkündeten, dass sie Nachwuchs erwarten, wurde nun bekannt: Das Baby der beiden Flirtshow-Teilnehmer ist schon da!

Im Gespräch mit RTL zeigen sich die frisch gebackenen Eltern mit ihrem Kind, Mädchen Emilia. Die Kleine ist im März auf die Welt gekommen – und hat jetzt schon ihren ersten Fernsehauftritt. Neu-Mama Tina ist sehr froh über ihre Teilnahme an der Sendung: "Das kann man nicht in Worte fassen, wie dankbar wir eigentlich sind. Im Endeffekt haben die quasi unser gesamtes Leben umgekrempelt, aber eben sehr positiv", fasst Tina die verrückte Reise der beiden seit "First Dates" zusammen.

Marco zeigt sich ebenfalls sehr dankbar für das tolle Team der Kuppelshow. Dieses hat für die Tochter der beiden sogar ein kleines Geschenk zur Geburt parat: Show-Gastgeber Roland Trettl und sein Team haben einen kleinen roten Strampler mit dem Vox-Logo signiert.

