Nur wenige Tage bevor Evanthia Benetatou (29) die räumliche Trennung von Chris Broy öffentlich machte, hatte der im Promiflash-Interview von der Mutter seines ungeborenen Kindes noch in den höchsten Tönen geschwärmt! Kurz nachdem der Sommerhaus-Star vom sechswöchigen Kampf der Realitystars-Dreh zurückgekehrt war, erzählte er bei Willi Herrens (✝45) Foodtruck-Eröffnung am 16. April in Köln, wie froh er sei, seine Liebste endlich wieder um sich zu haben: "Ich habe sie sehr, sehr vermisst. Es ist natürlich blöd, seine eigene schwangere Frau zu Hause allein zu lassen und wegzugehen." Rückblickend ist diese Aussage ziemlich überraschend. Schließlich ließ Chris erst vor ein paar Tagen auf Instagram anklingen, dass es zwischen ihnen schon vor seiner Abreise gekriselt haben soll.

