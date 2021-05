In letzter Zeit ist es im Leben von Jennifer Lopez (51) recht turbulent zugegangen. Nach langem Hin und Her gehen sie und A-Rod (45) nun doch getrennte Wege. Kein Grund für Jenny zu verzagen, denn sie kann immer auf den Rückhalt dieser beiden starken Frauen zählen: Mama Guadalupe Rodríguez und Töchterchen Emme Maribel Muñiz (13). Ein Foto, das J.Lo jetzt postete, legt nahe, dass Jennifer ihre guten Gene von ihrer Mutter geerbt haben könnte!

Wow! Die Aufnahme zeigt Mama Guadalupe, Jennifer und deren 13 Jahre alte Tochter Emme in beigefarbenen Outfits, vor einer traumhaften Tropenkulisse aufgereiht. Ganz hinten steht J.Lo's Mutter, die auch im Alter von 75 Jahren eine natürliche Schönheit ausstrahlt, die sie wohl an die "Jenny From The Block"-Interpretin und ihre Enkelin weitergegeben hat. "Mama strahlt am besten", schreibt die 51-Jährige zu dem Bild, das sie auf Instagram gepostet hat. Vor Jenny steht ihr Töchterchen, das sich durch seine dunklen Haare von ihren Verwandten abhebt. Emme kommt wohl ganz nach Papa Marc Anthony (52).

Dieses Mehrgenerationen-Pic gefällt nicht nur DJ Khaled (45), der gleich drei Sonnen-Emojis hinterlässt – auch die Fans sind von dem Familienbild begeistert. "So kraftvoll! Wow", "Drei Königinnen in einem Posting" und "Schönheit liegt in der Familie", sind nur einige Kommentare, die die Jennifer-Supporter zu dem Schnappschuss hinterlassen.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme

Getty Images Guadalupe Lopez, Mutter von Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez

