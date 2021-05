Happy Birthday, kleiner Archie (2)! Die Royals haben allen Grund, zu feiern: Der Sohn von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) feiert heute seinen zweiten Geburtstag. Auf Besuch der königlichen Familie muss der Kleine in diesem Jahr zwar verzichten – schließlich lebt er mit Mama und Papa in Kalifornien, das wäre von Großbritannien aus etwas weit – aber Glückwünsche gibt es natürlich trotzdem jede Menge. Die Queen lässt es sich selbstverständlich auch nicht nehmen, ihrem Urenkel via Internet einen herzigen Geburtstagsgruß zukommen zu lassen.

Das Bild, das die Monarchin auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilt, zeigt Archie als Neugeborenen bei seinem ersten offiziellen Auftritt mit seinen stolzen Eltern, die beide in die Kamera strahlen, Harry hat seinen schlafenden Sohn auf dem Arm. Ein Baby ist Archie jetzt schon lange nicht mehr, immerhin wird er bald ein großer Bruder sein! Neben dem niedlichen Familienfoto widmet ihm Queen Elizabeth II. (95) einen Geburtstagsgruß – inklusive Luftballon-Emoji! "Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor einen sehr glücklichen zweiten Geburtstag", gratuliert ihm die Monarchin.

Der süße Gruß ist höchstwahrscheinlich nicht die einzige Überraschung, die der kleine Archie von seiner Uroma bekommt. Sie soll ihn sogar per Videocall kontaktieren! Und auch von seinem Onkel Prinz William (38) und dessen Frau Herzogin Kate (39) erhält das Geburtstagskind liebe Glückwünsche: Die beiden senden ihre Gratulationen aus der Ferne mit einem glücklichen Familienschnappschuss von Archies Taufe.

Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

