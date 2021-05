Der nächste Eklat erschüttert die Fußballwelt! Am Mittwoch war Jens Lehmann (51) nach Rassismus-Vorwürfen beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC rausgeflogen. Ziel seiner diskriminierenden Chat-Nachricht war Sky-Experte Dennis Aogo. Doch genau der steht jetzt im Mittelpunkt der hitzigen Debatte: Denn auch er leistete sich eine verbale Entgleisung – und das ausgerechnet im Live-TV und vor laufender Kamera! Der Sender zog jetzt offenbar Konsequenzen.

Wie DWDL berichtete, bestätigte Sky, dass Dennis seine Tätigkeit als Experte für den Sender vorerst ruhen lasse. Grund dafür sei eine Aussage gewesen, die der Ex-Profi über die Leistung von Manchester United machte: "Es ist einfach unglaublich schwer, sie zu verteidigen. Weil, davon gehe ich aus, sie das trainieren bis zum Vergasen." Dass diese Wortwahl falsch gewesen sei, räumte der ehemalige Kicker inzwischen ein: "Das war ein großer Fehler, ich kann mich dafür nur aufrichtig entschuldigen." Seinen Job ist er dennoch erst einmal los.

Der Sender begrüßte die Entschuldigung seines Experten gegenüber Bild: "Er ist ein ausgezeichneter Experte in unserem Team, den wir sehr schätzen, hat aber einen großen Fehler gemacht. Aus diesem will er lernen." Ob und wann Dennis wieder für den Sky in Aktion treten werde, ist jedoch nicht bekannt.

