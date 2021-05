Sie wagen das TV-Experiment: Bei 5 Senses for Love lernen sich mutige Singles mit ihren Sinnen kennen – ohne sich dabei zu sehen! Noch bevor das Tor sich öffnet und den ersten Blick freigibt, müssen sie sich entscheiden: Antrag oder Korb? Fünf Paare haben bei der Kuppelshow die nächste Runde erreicht und intensivieren jetzt ihre Beziehung. In der Promiflash-Umfrage seid ihr euch sicher, welches Pärchen ihr am Ende vor dem Traualtar seht.

Als absolutes Traumpaar entpuppten sich in der Umfrage Sabrina (28) und Mehmet (29)! Von den insgesamt 893 abgegebenen Stimmen [Stand: 9. Mai, 1:00 Uhr] entfielen 763 auf die beiden. Das entspricht überwältigenden 82,4 Prozent. Zu diesem Ergebnis dürfte auch das deutlich zu hörende Stelldichein der beiden beigetragen haben.

Gute Chancen rechneten die Voter auch Yma Louisa und Marvin Osei zu: 111 Leser sind der Meinung, dass das Erotikmodel und der ehemalige Bachelorette-Kandidat am Ende der Show heiraten werden. Das entspricht 12,4 Prozent aller Stimmen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1 Die Kandidaten von "5 Senses for Love"

SAT.1/Benedikt Müller Sabrina und Mehmet

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

