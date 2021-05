Eine verstörende Zeit für Timur Ülker (31)! Vielen Fernsehzuschauern wird der gebürtige Hamburger vermutlich als Nihat aus der Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt sein. Doch nun offenbarte der 31-Jährige, was er vor seiner Zeit als erfolgreicher Schauspieler gemacht hat: Der Seriendarsteller hatte sich für vier Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet – eine Zeit, die quälende Spuren hinterlassen hat, wie Timur jetzt zugab.

Mit 20 Jahren hatte sich der heutige GZSZ-Darsteller entschieden, zum Bund zu gehen und wurde kurze Zeit später nach Afghanistan geschickt, wie Bild berichtet. Während seines halbjährigen Auslandsaufenthalts sei ihm besonders eine Situation im Gedächtnis geblieben: "Einmal gab es eine Warnung vor einer Bombe auf der Straße. Mein Bauchgefühl sagte mir schon: Das ist eine Falle [...] Am Ende war es tatsächlich ein Hinterhalt", erinnert sich Timur zurück. An diesem Tag sei zwar niemand zu Schaden gekommen, dennoch habe er in diesem Moment Todesangst gehabt und sich wie eine menschliche Zielscheibe gefühlt. Allgemein habe ihn diese Zeit verändert. "Es gibt heute noch manchmal Tage, an denen ich schweißgebadet aufwache“, erklärte der Schauspieler.

Diese Erlebnisse sowie bisherige Höhen und Tiefen seines Lebens, hat der Zweifach-Vater in seiner Biografie "Schattenboxer" festgehalten. "Ich habe großen Respekt, diesen Schritt zu wagen und zu sagen: Ich lege jetzt mein Leben auf den Tisch", stellte Timur vor Kurzem im Interview mit Promiflash klar.

