Marvin Osei braucht keine Liebessymbole! Der einstige Bachelorette-Kandidat lernte bei 5 Senses for Love Yma Louisa kennen – und zwischen den beiden knisterte es so heftig, dass er vor der OnlyFans-Bekanntheit auf die Knie ging. Obwohl sich die Turteltauben bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen hatten, nahm Yma den Antrag an. Doch wie sie nun auf der Hochzeitsreise in Griechenland bemerkte, ist ihr Liebster immer ohne Ring am Finger unterwegs. Promiflash hat nachgefragt: Wieso trägt Marvin das Schmuckstück nicht?

Der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer stellte im Gespräch mit Promiflash jetzt klar, dass er nicht so viel Wert darauf legt, den Klunker rund um die Uhr zu tragen. Er finde, dass man auch ohne Verlobungsring zusammen glücklich sein kann. "Hört sich ein bisschen einfach an, zeigt aber, dass wenn ich eine Beziehung eingehe, meine Verbundenheit zu der Person über den Ring hinausgeht", erklärte Marvin sein Verhalten.

Yma hingegen schien es nach der Verlobung gar nicht abwarten zu können, den Ring aller Welt zu zeigen. Das Plus-Size-Model präsentierte ihn nach Ausstrahlung der Folge stolz ihrer Online-Community. "Ich habe 'Ja, möchte ich' gesagt", betitelte sie überglücklich den Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal.

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Star

Instagram / yma.louisa Yma Louisa und Marvin Osei im Mai 2021

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

