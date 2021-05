Liane Wetterney, die Mutter von Eric Stehfest (31), hat sich immer große Sorgen um ihren Sohn gemacht. Der einstige GZSZ-Darsteller arbeitet in der neuen Dokumentation Eric gegen Stehfest: In Therapie seine schwere Vergangenheit auf. Darin spricht er nicht nur offen über seine Drogenvergangenheit und Suizidversuche, sondern auch darüber, dass er als Kind missbraucht wurde. Besonders seine Mama litt damals sehr unter der Situation.

"Das kann man so sagen, dass ich große Angst um Eric hatte. Und das nicht nur einmal – ganz viele Male", erinnerte sich Liane an das Leben mit ihrem Eric. Er sei beispielsweise oft im Bus eingeschlafen und habe dann mit nur wenig Klamotten am Leib im Schnee gelegen. "Die Gefahr besteht ja, dass das mit den Drogen dann irgendwie böse endet", erklärte sie weiter.

Auf dem Weg in eine Entzugsklinik in Dresden brach für Erics Mutter eine Welt zusammen. Sie brachte ihr Kind damals persönlich in die Einrichtung. Der Moment sei für Liane schlimm gewesen, dennoch war sie sich bewusst, dass es für ihren Sohn das Beste sei: "Das war dann trotzdem gut, weil ich gesagt habe, der gehört jetzt hier her, ich kann ihm ja nicht mehr helfen, ich schaffe es nicht. Er braucht das jetzt, diese Methoden, sonst schafft er es nicht."

TVNOW Liane Wetterney, die Mutter von Eric Stehfest

TVNOW Eric Stehfest in der Doku "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

TVNow Eric Stehfests Mutter Liane Wetterney

