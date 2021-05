Yma Louisa verzweifelt an Marvin Oseis Verhalten. Eigentlich schwebten die Turteltauben bei 5 Senses for Love auf Wolke sieben. Nach den ersten Annäherungsversuchen beim Trockensex und kuscheligen Stunden auf der Insel Naxos bröckelt die Fassade aber: Das Erotikmodel und der einstige Bachelorette-Teilnehmer sind sich immer öfter uneinig. Eine Diskussion beim Essen bringt die Stimmung auf den Tiefpunkt – und dann bietet Marvin der Vegetarierin auch noch Fleisch an.

Der Lockenschopf verspeist genüsslich seinen Leberkäse und möchte die Dunkelhaarige davon kosten lassen. Für das OnlyFans-Sternchen ein absolutes No-Go: "Ich habe ihm bestimmt fünfmal gesagt, dass ich Vegetarierin bin und jedes Mal ist er aufs Neue überrascht." Yma ärgert es vor allem, dass der Student ihr offenbar nicht richtig zuhört und immer nur an Sex denkt. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich bei dem Projekt jemanden kennenlernen möchte, der mich nicht wegen meinem Äußeren will, sondern das, was in mir drin ist", betont sie unter Tränen.

Marvin sieht das Ganze aktuell noch ziemlich gelassen. "Wenn sie Drama sucht – das finde ich interessant. Wenn das zu viel wird, dann nervt es auch, aber jetzt geht es", erklärt er im Einzelinterview. Die Berlinerin ist unterdessen gespannt, ob sie es schaffen kann, doch noch zu ihrem Verlobten durchzudringen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / yma.louisa Yma Louisa und Marvin Osei im Mai 2021

Anzeige

Instagram / yma.louisa "5 Senses for Love"-Kandidatin Yma

Anzeige

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de