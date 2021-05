Wer ist der neue Mann an der Seite von Chethrin Schulze (29)? Am Dienstag irritierte die einstige Love Island-Kandidatin ihre Follower mit einem Bild, auf dem sie die Hand eines mysteriösen Herren hält. Tatsächlich scheint die Blondine in Sachen Liebe endlich erfolgreich gewesen zu sein. Die Öffentlichkeit will sie daran jedoch nur bedingt teilhaben lassen. Die Identität des ominösen Mannes will sie nämlich nicht verraten.

In einer Fragerunde auf Instagram war das Liebesleben der 29-Jährige das Top-Thema. Auf die Frage, wessen Hand auf ihrem Turtel-Pic zu sehen ist, stellte Chethrin jedoch klar: "Ich bin zwar Influencerin und eine Person des öffentlichen Lebens, aber würde ich es sagen wollen, würde ich es tun." Derzeit sei sie glücklich – mit wem spiele dabei aber keine Rolle. Außerdem liege die Entscheidung nicht nur bei ihr: "Nicht jeder Mensch will im Internet zu sehen sein oder nutzt die sozialen Medien", erklärte die TV-Bekanntheit und verriet nur ein Detail über ihren Verehrer: Er sei nicht auf Instagram zu finden.

Dass sie die Identität ihres Freundes für sich behalten will, scheint bei manchen ihrer Fans auf wenig Verständnis zu stoßen. "Bin empört und sehr verletzt, wie bösartig Menschen werden können, wenn ihre Neugier nicht gestillt wird", teilte Chethrin daraufhin mit. Dabei bedankte sie sich aber auch bei denjenigen, die diese Entscheidung respektieren und nachvollziehen können.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit dem Unbekannten

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit dem Unbekannten

Instagram / chethrin_official Chetrin Schulze, TV-Beauty

