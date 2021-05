Jeanette Biedermann (41) gibt bei Grill den Henssler alles! Die Musikerin wird in der kommenden Ausgabe der Kochshow am 16. Mai gemeinsam mit ihren Sing meinen Song-Kollegen Johannes Oerding (39) und Joris (31) versuchen, den Profikoch Steffen Henssler (48) zu besiegen. Die "Rock My Life"-Interpretin muss den Hauptgang zubereiten – und zeigt vollen Körpereinsatz. Dabei verletzt sie sich allerdings an der Hand, sodass ein Sanitäter anrücken muss!

Wie der Sender Vox vorab bekannt gibt, zieht sich die Sängerin beim Hacken des Fischfilets eine tiefe Schnittwunde am Finger zu – und schnippelt damit sogar weiter: "Ich ziehe es weiter durch." Die Moderatorin Laura Wontorra (32) versucht, schnell Hilfe zu holen, aber auch während der Rettungsdienst Jeanettes Verletzung verarztet, kocht sie munter weiter. "Das wird mich jetzt nicht davon abhalten, das Timing einzuhalten", gibt sich die 41-Jährige ehrgeizig.

Jeanettes kleiner Schnitt-Unfall ist jedoch nicht der erste in der Sendung. Im April 2017 hatte sich Steffen bei einem Spiel, bei dem er Suppenkellen auf einem Stab balancieren musste, in den Finger geschnitten. Trotz seiner Läsion konnte er damals aber noch den Sieg einheimsen.

TVNOW / Frank W. Hempel Joris, Jeanette Biedermann und Johannes Oerding, "Sing meinen Song"-Stars 2021

TVNOW / Frank W. Hempel Jeanette Biedermann bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Gastkünstlerin Jeanette Biedermann bei "I Can See Your Voice"

