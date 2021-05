Alessia Herren (19) gedenkt ihres Vaters Willi Herren (✝45). Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin verlor vor wenigen Wochen überraschend ihr geliebtes Elternteil: Willi war im Alter von 45 Jahren in seinen eigenen vier Wänden gestorben. In einer rührenden Zeremonie wurde der Lindenstraße-Star am 5. Mai im Beisein seiner Liebsten beigesetzt. Anlässlich des Vatertags richtet Alessia heute erneut emotionale Worte an ihren Papa.

Auf Instagram teilte die 19-Jährige einige rührende Vater-Tochter-Momente mit Willi. In einem kurzen Clip strahlt das Duo gemeinsam in die Kamera und wirkt dabei megahappy. Auf zwei weiteren Bildern albern die beiden herum. "Du wirst niemals vergessen, sondern für immer vermisst", schrieb Alessia zu den Erinnerungen mit dem Verstorbenen. "Alles Gute zum Vatertag. Auf ewige Liebe."

Dass ihr Vater tatsächlich nicht mehr da ist, kann die Kampf der Realitystars-Kandidatin noch nicht wirklich realisieren. "Auch wenn ich ihn auf dem Friedhof besuchen gehe und auch gesehen habe, wie er unter die Erde gebracht worden ist, kann ich es einfach nicht wahrhaben oder annehmen, dass er echt nicht mehr da ist", hatte sie vor wenigen Tagen erklärt.

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

