Tim Heister ist seit Längerem wieder vergeben – nun zeigte er ehemalige Big Brother-Kandidat seine neue Freundin zum ersten Mal im Netz! Anfang 2020 verfolgte ganz Deutschland noch die Container-Lovestory des Studenten mit Rebecca Zöller: Die zwei lernten sich vor 95 Kameras kennen und lieben. Neun Monate nach dem großen Finale trennten sich die zwei allerdings. Doch jetzt ist Tim wieder bis über beide Ohren verliebt!

Bereits vor einigen Wochen hatte auf Instagram die Runde gemacht, dass Tim eine neue Freundin hat. Gezeigt hat sie der angehende Musiker allerdings noch nicht – bis jetzt: Am Freitagabend teilte der Aachener ein sonniges Selfie mit seiner Hannah. In zwei schwarze Hoodies gekuschelt schmiegt sich die TV-Bekanntheit von hinten an seine Herzdame. Dazu schreibt Tim schlicht: "Ich liebe dich."

Seine Fans freuen sich sehr für Tim. In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche der Follower. Nur an dem einen oder anderen scheint die Trennung von Rebecca im Februar völlig vorbeigegangen zu sein. Die freut sich übrigens auch für Tim. Schon vor ein paar Wochen hatte sie ihm in einer Instagram-Story nur das Beste für seine neue Beziehung gewünscht.

SAT.1/Julia Feldhagen Tim und Rebecca im Finale von "Big Brother"

Instagram / timbillyboy Tim Heister, "Big Brother"-Kandidat 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Tim

