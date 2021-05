Uwe Abel (51) musste offenbar erst von seinen Freunden zu seinem Glück gezwungen werden! 2011 lernte der Niedersachse bei Bauer sucht Frau seine große Liebe Iris (53) kennen. Zwei Jahre später zog die einstige Münchnerin auf seinen Hof und gab ihm noch im selben Jahr das Jawort. Doch jetzt plaudert Uwe aus: Er hatte sich damals gar nicht selbst für das Format beworben!

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet der Schweinebauer, dass ihn seine Freunde bei "Bauer sucht Frau" angemeldet hatten: "Die meinten, sie müssten mal was Gutes für mich tun. Im Jahr davor sind drei meiner Familienmitglieder gestorben, ich war allein auf dem Hof." Dass er in der Show tatsächlich eine Frau fürs Leben kennenlernen würde, hätte er damals aber nicht gedacht. "Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich da wirklich jemanden abkriege. Ich fand mich nicht so besonders attraktiv", erklärte der einstige Fußballspieler genauer.

Darüber hinaus erzählte Uwe, dass das erste Kennenlernen mit Iris nach dem Scheunenfest nicht eben leicht gewesen sei. "In der Hofwoche waren Iris und ich richtig genervt von der Filmcrew. Alles mussten wir für die Kamera dreimal wiederholen, bis nachts um zwei und morgens ab sieben gleich wieder. Und zwischendrin musste ich ja noch auf die Viecher gucken", erinnerte sich der 54-Jährige. Das habe ihn und seine Liebste allerdings auch zusammengeschweißt: "Da wurden wir zum Team."

RTL / Stefan Gregorowius Iris und Uwe Abel beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2011

Instagram / bauer_sucht_frau_uwe TV-Bauer Uwe Abel

Facebook / Bauer Uwes Lütje Deel Iris und Uwe Abel kurz nach der Eröffnung ihres Hof-Cafés im Januar 2015

