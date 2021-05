Gwyneth Paltrow (48) könnte offenbar kaum stolzer auf ihren Nachwuchs sein! Im Netz teilt die Schauspielerin regelmäßig Aufnahmen der gemeinsamen Momente mit ihrer Tochter Apple. Das Kind der Blondine wird allmählich erwachsen – immerhin feierte der Teenager am vergangenen Freitag bereits seinen 17. Geburtstag. Diesen ganz besonderen Anlass nutzte Mama Gwyneth natürlich und gratulierte ihrem Töchterchen mit rührenden Zeilen im Netz!

"Kann das wahr sein? 17 heute? Mein süßes Mädchen... Du bist mein Leben", schwärmte Gwyneth via Instagram. Passend dazu veröffentlichte die TV-Bekanntheit eine Aufnahme ihrer erwachsen werdenden Tochter. "Du bringst mich jeden Tag zum Lachen. Du bist brillant und fleißig. Du bist voll und ganz du, was ich so sehr respektiere und bewundere", beschrieb die 48-Jährige ihren Teenie-Spross. Auf eine Eigenschaft ihres Nachwuchses ist Gwyneth besonders neidisch: "Ich wünschte, ich hätte auch so eine Selbstakzeptanz gehabt, als ich in deinem Alter war!"

Dabei hat Gwyneth noch viel mehr Worte, die das Geburtstagskind bestens beschreiben. "Du bist so inspirierend und einfach so cool", verriet die Zweifach-Mama ihrer Community. Dass der Moment der Geburt bereits 17 Jahre zurückliegt, ist für Gwyneth noch immer unvorstellbar. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Engel", schloss sie den Gratulations-Post ab.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Hollywoodstar

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrows Tochter Apple

Getty Images Gwyneth Paltrow im Oktober 2019

