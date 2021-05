Henry Cavill (38) wendet sich mit einer ernsten Angelegenheit an seine Fans. Im April hatte der Schauspieler mit einem süßen Foto publik gemacht, dass er mit der Filmproduzentin Natalie Viscuso zusammen ist. Doch leider scheinen ihm viele Follower die neue Beziehung wohl nicht zu gönnen: Unter seinen Beiträgen wurde er in den vergangenen Wochen vermehrt angefeindet. Jetzt stellt Henry klar: Er will solchen Kommentaren keine Plattform bieten!

"Ich kam nicht darum herum zu bemerken, dass es in letzter Zeit einige soziale Anfeindungen gegeben hat. Es wird immer häufiger in meinem Feed", äußerte sich der 38-Jährige jetzt in einem Statement auf Instagram. Derartige Beleidigungen wolle der The Witcher-Star zukünftig jedoch unterbinden und appelliert deshalb an seine Community, solche Kommentare zu unterlassen. "Ich weiß, dass es Spaß machen kann, zu spekulieren [...]. Aber eure 'Leidenschaft' ist fehl am Platz und schadet den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen", schreibt Henry an seine Fangemeinde gerichtet.

Weiterhin betont der Brite, dass er sehr verliebt in seine Natalie ist. "Ich bin sehr glücklich in der Liebe und im Leben. Ich wäre enorm dankbar, wenn ihr mit mir glücklich wärt", fasst der Enola Holmes-Darsteller den Wunsch an seine Community zusammen. Um seinem Ansinnen noch mehr Ausdruck zu verleihen, hat Henry im Zuge des Statements auch die Kommentarfunktion deaktiviert.

SIPA PRESS Henry Cavill bei der Premiere von "Mission Impossible: Fallout" in Paris 2018

Instagram / nviscuso Henry Cavill und Natalie Viscuso im Mai 2021

ActionPress Henry Cavill bei der Premiere von "The Witcher" in London 2019

