Gingen Yma Louisa und Marvin Osei nicht im Guten auseinander? Eigentlich standen bei den 5 Senses for Love-Kandidaten alle Zeichen auf Liebe – doch das TV-Experiment mündete für sie schließlich doch nicht in einer Ehe. Kurz vor der Hochzeit gingen das OnlyFans-Sternchen und der ehemalige Bachelorette-Kandidat getrennte Wege. Nun spricht Yma über ihre gemeinsame Zeit – und lässt kein gutes Haar an ihrem Verflossenen.

"Ich musste lange verarbeiten, was passiert ist. Ich habe durch seine manipulative Art den Kontakt zu mir selbst verloren, weil er ständig die Wahrheit verdreht und mich für alles schuldig fühlen lassen hat", packt sie im Promiflash-Interview aus. Nach ihrer Trennung fühle sie sich nun befreit und glücklicher. Seit den Dreharbeiten hätten sie sich nicht mehr gesehen. "Ich bin froh, keinen Kontakt mehr zu ihm haben zu müssen. Ich stecke meine Energie lieber in Menschen, die mich und mein großes Herz zu schätzen wissen", betont sie.

Marvin hat Wind davon bekommen, dass sich Yma nicht unbedingt gerne an ihn erinnert – und reagiert gegenüber Promiflash: "Ich habe von ihr gehört, ich sei toxisch. Ich bin aber nicht toxisch, sondern ein sehr gefühlvoller und liebevoller Mann." Doch auch er sehe trotz einer schönen Kennenlernphase und gutem Sex keine Chance auf ein Comeback: "Im normalen Alltag wird es mit uns nicht klappen, weil sie eine unsichere und ängstliche Person ist."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / marvinosei_____ "5 Senses for Love"-Kandidat Marvin

