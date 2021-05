Gülcan Kamps (38) spricht ganz offen über ihren Körper! Nachdem die einstige Viva-Moderatorin im vergangenen Sommer selbst erfolgreich abgenommen hatte, half sie Anfang des Jahres im Rahmen von "Gülcans Bootcamp" anderen Frauen, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Trotz der erfolgreichen Abnahme scheint die Beauty aus Düsseldorf auch heute noch ihrer Bikinifigur aus jungen Jahren hinterherzutrauern. Im Netz teilt sie jetzt ein superheißes Throwback-Pic von sich!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 38-Jährige ein ziemlich sexy Foto von sich. Ihre Kurven setzt sie dabei in einem goldenen, durchsichtigen Kleid in Szene. "Was für eine rattenscharfe, knackige, hammermäßige Bikinifigur ich auf diesem Bild hatte", schwärmt Gülcan. Dieses Jahr werde sie solche Outfits allerdings wohl eher nicht tragen. "Das würde dann eher aussehen wie eine goldene Leberwurst", witzelt sie. Trotz allem lege die Schauspielerin keinen Wert darauf, wie viel sie auf die Waage bringe: "Zum Glück ist mir mein Gewicht Wurst."

Die "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darstellerin hatte in der Vergangenheit bereits des Öfteren betont, dass die Waage in ihrem Leben keine große Rolle spiele. "Meine Kilos haben nie meine Gefühlswelt dominiert", hatte die 38-Jährige im Januar gegenüber Promiflash klargestellt. Viel wichtiger seien ihr stattdessen die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden.

