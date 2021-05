Er ist zwar der jüngste Sohn von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39), aber so langsam ist auch Prinz Louis (3) schon ein richtig großer Junge! Am 23. April durfte der Strahlemann schon drei Geburtstagskerzen auspusten und geht sogar schon in die Kita. Zu diesem Anlass teilten seine Eltern ein Bild von ihm auf seinem roten Laufrad. Aber das ist anscheinend nicht immer Louis' favorisierter fahrbarer Untersatz: Der Dreijährige liebt seinen Tretroller.

Für den von ihr veröffentlichten Bildband "Hold Still" traf die Herzogin von Cambridge unterschiedlichste Menschen, die von ihren Erfahrungen während der Pandemie berichteten. Teil des Projektes war laut Hello!" auch die vierjährige Mila, die während einer Chemotherapie in Isolation lebte. Ein Telefongespräch zwischen Kate und der kleinen Patientin wurde im Herbst 2020 aufgenommen und jetzt vom Kensington-Palast veröffentlicht. Das Mädchen erkundigte sich nach Prinz Louis, woraufhin Kate antwortete: "Louis ist jetzt so groß geworden, er ist sehr schnell, rennt herum und fährt mit seinem kleinen Tretroller. Er ist sehr flott. Ich kann nicht mit ihm mithalten".

Die älteren Geschwister des Mini-Royals, Prinz George (7) und Prinzessin Charlotte (6) stehen ihm in Sachen Aktivität offensichtlich in nichts nach. Vor wenigen Tagen veröffentlichten Kate und William einen süßen Videoclip, der die ganze Rasselbande beim Fangspiel und beim ausgelassenen Toben im Garten zeigt.

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis an seinem dritten Geburtstag

Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Herzogin Kate, Juni 2019

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz William und Herzogin Kates Sohn Prinz Louis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de