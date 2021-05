Valentina Pahde (26) weiß inzwischen, worauf es für sie in der Liebe ankommt! Um das Liebesleben der Let's Dance-Teilnehmerin ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Nachdem im Jahr 2016 die Beziehung mit ihrem GZSZ-Kollegen Raúl Richter (34) zerbrochen war, machten zuletzt Gerüchte um eine mögliche Liebelei mit ihrem Sunny – Wer bist Du wirklich?-Co-Star Gerrit Klein die Runde. Offiziell gibt es aktuell aber keinen Mann an der Seite der Blondine. Valentina verriet nun aber trotzdem: Sie hat in einer Beziehung gerne die Oberhand.

Im Interview mit Bunte machte die 26-Jährige klar, dass sich ihre Ansichten zum Thema Beziehung verändert haben. "Früher dachte ich, mein Traummann sei groß, dunkelhaarig, blauäugig und sportlich", erinnerte sie sich. Das habe sie aber nicht glücklich gemacht. Inzwischen legt Valentina deshalb auf andere Dinge Wert: Das Gefühl muss stimmen. "Ich will albern sein, weinen dürfen und nachts um drei Nudeln kochen, wenn ich Lust darauf habe. Ich habe in einer Beziehung gern die Hosen an!", erklärte die TV-Bekanntheit.

Um zu zeigen, wie viel Power tatsächlich in ihr steckt, will Valentina auch ihre "Let's Dance"-Teilnahme nutzen. Auf dem Parkett müsse sie keine Rolle spielen und könne ganz sie selbst sein. "2017 habe ich sogar meine langen Haare abgeschnitten, weil ich nicht immer die kleine Süße sein wollte", erzählte die Seriendarstellerin.

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde und Gerrit Klein in "Sunny – Wer bist du wirklich?"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2020 auf Mykonos

Getty Images Valentina Pahde auf dem "Let's Dance"-Parkett

