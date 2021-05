Bill Kaulitz (31) hat eine neue Frise – und spaltet damit die Fan-Gemüter! Jahrelang war die schwarze Emo-Frisur das Markenzeichen des Tokio Hotel-Frontmanns. Mittlerweile trägt Bill die Haare deutlich kürzer und blond. Nachdem der Musiker sein Haar wieder etwas länger wachsen lassen hatte, war er nun beim Friseur seines Vertrauens – allerdings nicht, um sich einen Kurzhaarschnitt verpassen zu lassen. Stattdessen bekam er freche Fransen geschnitten und trägt jetzt einen Vokuhila.

Oben kurz, hinten lang – mit diesem Haarschnitt überraschte der "White "Lies"-Interpret nun seine Follower auf Instagram. Die Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Ein Großteil der Fans liebt Bills neuen Look – auch einige Promidamen zeigten sich begeistert. Designerin Marina Hoermanseder findet den Sänger einfach nur "hot". Dragqueen Candy Crash (28) reagierte mit: "Hey, David Bowie!" Auch andere User verglichen Bills Frisur mit dem Kultlook des verstorbenen Rockmusikers.

Doch längst nicht alle Fans feiern den Schnitt. "Oh mein Gott, das ist zu viel für diese Woche" oder: "Och Bill, bitte nicht...", drückten etwa zwei Nutzer ihr Missfallen über den beliebten 80er-Hairstyle aus. Der 31-Jährige hingegen liebt seinen neuen Look und bedankte sich in seinem Beitrag bei seinem Friseur. Was sagt ihr zu Bills Frisur: Top oder Flop? Stimmt unten ab!

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Mai 2021

Getty Images Bill Kaulitz, Januar 2017 in Berlin

