Manuel Sofia und Anastasja Principessa haben es bei 5 Senses for Love nicht bis vor den Traualtar geschafft. Die beiden haben sich in der Kuppelshow zwar verlobt, doch während ihrer gemeinsamen Zeit in Griechenland zogen ganz dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Der Künstler teilte dem Tall-Model daraufhin mit, dass er es auf einer freundschaftlichen Ebene belassen wollte. Promiflash verrieten die TV-Singles nun, ob das geklappt hat.

"Wir haben uns wiedergesehen und sind auch im täglichen Kontakt", erklärte Manuel im Interview mit Promiflash. Böses Blut scheint also nicht zwischen ihnen zu fließen. Sie hätten nach den Dreharbeiten jedoch erst einmal Abstand und Zeit zum Reflektieren gebraucht. Die hat Anastasja offenbar genutzt und gab offen zu: "Im Nachhinein denkt man: Hätte man dem Anderen mehr Freiraum zum Durchatmen gelassen, wären wir heute vielleicht Mann und Frau."

Großer Streitpunkt war unter anderem die Eifersucht der Blondine. Als ihr Verlobter mit Alissa Weber am Pool herumalberte, flippte Anastasja richtig aus. Rückblickend erklärte die Beauty mit italienischen Wurzeln: "Ich denke, ich habe echt überreagiert." Seid ihr überrascht, dass die zwei nach der Show noch freundschaftlich verbunden sind? Stimmt ab!

"5 Senses for Love"-Kandidat Manuel

Anastasja und Manuel von "5 Senses for Love"

Anastasja Principessa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

