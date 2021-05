Gülcan Kamps (38) meldet sich mit einem Gewichtsupdate zurück! Vergangenen Sommer hatte die TV-Bekanntheit den Kilos erfolgreich den Kampf angesagt. Anfang des Jahres teilte sie im Rahmen von "Gülcans Bootcamp" ihre Abnehm-Tipps auch mit anderen Frauen. Doch anscheinend geht es der ehemaligen Viva-Moderatorin wie vielen anderen während der aktuellen Gesundheitskrise: Gülcan hat in den vergangenen Monaten ein wenig zugenommen – das findet sie aber überhaupt nicht schlimm!

"Anfang 2021 erzählte mir meine Waage was von 60 Kilo. Gestern berichtete meine Waage 5 Kilo plus", verrät die 38-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account. Sie selbst wiege sich sehr unregelmäßig und habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie so schnell wieder zunehmen werde. Gülcan nimmt die Gewichtszunahme aber gelassen: "Ich fahre gleich zum Drehen nach Köln und freue mich einfach, dass mir meine Outfits noch passen."

Außerdem appelliert die Schauspielerin an ihre Community, die Anzeige auf der Waage bloß nicht zu ernst zu nehmen. "Ladys, seid bloß nicht traurig wegen ein paar Kilo mehr oder weniger auf der Waage. Das hat mit eurem Glück im Leben absolut nichts zu tun", stellt die einstige "Buchstaben Battle"-Teilnehmerin klar. Die wichtigen Dinge im Leben seien ihr zufolge nämlich Gesundheit und mentale Stärke.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

