Rafi Rachek (31) hat keine Lust auf Flirtoffensiven. Es ist gerade mal eine Woche her, da haben sich der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und Sam Dylan (30) voneinander getrennt. Was folgt, war ein kleiner Rosenkrieg. Dass Rafi nun ganz offiziell ein Single-Mann ist, hat sich unter seinen Followern rasch verbreitet. Tatsächlich wittern sogar einige Fans ihre Chance – und starten so einige, in seinen Augen sehr unsensible, Annäherungsversuche!

"Jeder weiß, dass ich gerade eine Trennung hinter mir habe und es mir natürlich auch nicht besonders gut geht, was auch normal ist. Trotzdem bin ich schockiert und fassungslos, wie frech und rücksichtslos manche männliche Follower sind, dass sie mir Bilder und Videos von ihren Geschlechtsteilen schicken", offenbart Rafi nun gegenüber Promiflash. Er hätte weitaus mehr Empathie erwartet – betont allerdings, dass er von seiner Community auch eine Vielzahl von lieben und aufbauenden Nachrichten bekommt.

Ob Rafi überhaupt schon bereit wäre für eine neue Romanze, verrät er nicht – sein Ex Sam hatte sich zu diesem Thema bereits auf Instagram geäußert: "Wenn ich irgendwann bereit bin, ist da vielleicht auch Platz für jemand Neues." Doch bis dahin wolle sich der einstige Prince Charming-Teilnehmer erst mal auf sich selbst konzentrieren und sich nicht auf dem Dating-Markt umschauen.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

Frederic Kern / Future Image/ ActionPress Rafi Rachek im November 2019

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im November 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de