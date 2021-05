Hat Roxy etwa einen Plan? In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach geht es richtig zur Sache: Die Österreicherin Tara (28) trifft in der Show auf ihren Verflossenen Eric (32), der sie anscheinend zurückgewinnen möchte. Aber die flirtfreudige Roxy findet den Muskelmann auch ganz gut, sodass er nun zwischen zwei Stühlen zu sitzen scheint. Die braunhaarige Beauty schaffte es tatsächlich, Eric von sich zu überzeugen – die beiden kommen sich nun näher. Tara ist sich aber sicher: Roxys Interesse an dem Berliner hat einen bestimmten Grund!

Kurz zur Vorgeschichte: Tara durfte zuvor eine der Kandidatinnen rausschmeißen – ihre Wahl traf auf Roxys Show-BFF Melody (27). Deswegen steht für Tara fest: "Sie will mir jetzt eins auswischen, deswegen macht sie sich an dich ran", erklärte sie ihrem Ex Eric in der aktuellen Folge. Ihrer Meinung nach habe die einstige Temptation Island-Verführerin demnach kein wahres Interesse an ihm. Im Einzelinterview erklärte Roxy jedoch: "Er gefällt mir und ich nehme mir, was ich möchte." Dass Tara gerade offenbar nicht ihre Lieblingsperson in der Villa ist, scheint die Situation aber einfacher zu machen.

Und was, oder besser gesagt wen will Eric eigentlich? "Mein Kopf sagt Tara – der da unten will Roxy", erklärte er unschlüssig. Letztere hatte aber auch schon mit dem Single-Boy Till angebandelt, weswegen der Frauenschwarm wohl mehr zu seinem Ex-Flirt tendiert. Es bleibt also spannend...

