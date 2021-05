Da war ihnen kurz das Herz in die Hose gerutscht! Am Freitagabend entschied im spannenden Halbfinale von Let's Dance das Los darüber, welchen Impro-Tanz die Kandidaten innerhalb von 90 Sekunden auf die Bühne bringen mussten. Mit dem Langsamen Walzer hatten Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) jedoch einen Tanz gezogen, den sie während der Staffel noch nicht ein Mal performt hatten. Dennoch nahmen sie die Herausforderung an – aber vor allem Valentina kann sich im Nachhinein kaum noch an ihren Auftritt erinnern!

"Das Witzige ist, dass er danach zu mir sagt: 'Das war ja ein hammer Song, oder?' Und ich so: 'Ich kann mich an den Song gar nicht erinnern.' Ich habe alles ausgeblendet", erzählte die GZSZ-Darstellerin kurz nach ihrem Auftritt im Interview mit RTL.de. Selbst Valentin, der ein absoluter Vollprofi auf dem Parkett ist, hatte die Challenge für einen kurzen Moment aus der Fassung gefasst. Er hätte nicht damit gerechnet, dass ein Langsamer Walzer auf sie wartet. "Ganz ehrlich, das hab ich auch nicht gedacht, das war wie in so einer Trance", erklärte der Profitänzer.

Doch warum haben die zwei den Langsamen Walzer eigentlich nicht vorbereitet? Schließlich hatte die Produktion angekündigt, dass jeder Tanz drankommen könnte. "Klar haben wir die Info, dass es einer der zwölf Tänze ist. Aber wir müssen da ja strategisch rangehen. Natürlich errechnen wir uns die höchsten Wahrscheinlichkeiten und dann fällt ein Tanz, den wir nie hatten, raus", schilderte Valentin die Situation. Sie hätten sich bei ihrer Vorbereitung stattdessen auf den Wiener Walzer konzentriert, den sie ja auch schon vor wenigen Wochen aufs Parkett gebracht haben.

