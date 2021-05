Will Dominic West (51) die Wogen so endgültig glätten? Der Schauspieler hatte im vergangenen Herbst für einen mittelschweren Skandal gesorgt: Paparazzi-Fotos zeigten den verheirateten "The Affair"-Darsteller gemeinsam mit Kollegin Lily James (32) bei einem heißen Flirt. Seine Ehefrau Catherine FitzGerald (50) nahm den Fremdgeher anschließend trotzdem zurück – und darf sich nun über eine riesige Party freuen, die Dominic für sie schmeißen will!

Wie ein Insider gegenüber Mail Online verriet, soll der Serienstar in den vergangenen Wochen nach Möglichkeiten gesucht haben, seiner Frau seine Liebe zu beweisen. Deswegen soll er nun eine extravagante nachträgliche Feier zu Ehren ihres Geburtstags am 18. Mai planen. "Dominic hat alles getan, um es wiedergutzumachen. Sie hat mit ihm eine harte Zeit in der Ehe durchgemacht und jetzt möchte er, dass sie sich besonders fühlt!", schilderte die Quelle.

Catherine soll vergangenes Jahr durch Pressefotos von der Affäre ihres Mannes erfahren haben – und total überrumpelt gewesen sein. "Sie ist total geschockt, sie wusste von nichts. Sie waren noch zusammen, deswegen kommt es für sie aus dem Nichts", erzählte eine Freundin damals. Wenige Tage später zeigten sich die Eheleute jedoch als Team vor den Fotografen.

